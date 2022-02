Jeux Olympiques d'hiver: 5 athlètes des Skieurs Réunis des Hautes Fagnes seront à Pékin

Un club qui investit énormément pour attirer des jeunes: "Apprendre à skier en Belgique, ce n'est pas évident du tout" souligne le président du club. "On a quand même décidé d'investir en carabines laser. Ça ouvre des portes pour ceux qui veulent tester le biathlon. L'ADEPS et la Communauté germanophone ont investi dans des infrastructures à Elsenborn, un stade de biathlon avec une piste de rollerski, et ça fonctionne tout le temps, sauf en cas d'intempéries et de fortes pluies. On va faire la même chose à La Fraineuse à Spa. Et ces deux infrastructures peuvent former la base pour attirer des jeunes. Et j'ai vu sur le championnat de Belgique que le ski prend son ampleur quand même avec une trentaine de jeunes. Je suis l'aîné avec mes 54 ans. Ça me fait plaisir".