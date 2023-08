Jeux Olympiques 2024 : quel plan de mobilité pour accueillir le public dans la 2e ville la plus embouteillée du monde ?

Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice pour l’ensemble des transports en commun à l’intérieur de la Région Ile-de-France. Donc le métro, le bus, le tramway, et le RER, le train de banlieue.

Pour préparer les Jeux l’an prochain, Laurence Debrincat, Directrice études et Jeux Olympiques et Paralympiques de l'IDFM le confie, le travail fut colossal. "On a travaillé d’arrache-pied avec évidemment les opérateurs de transport : la RATP, la SNCF, mais aussi des opérateurs bus. On a modélisé les flux. On a commencé par se demander quels étaient les volumes de spectateurs à transporter heure par heure sur l’ensemble du réseau de TEC pendant l’ensemble de la période des JO et des JP. Et puis on a regardé les capacités de dessertes".

Ce travail-là, il a fallu le faire dès la candidature de Paris. Sur cette base, des choix de lieux de compétition ont été posés. Et quelques travaux d’aménagements temporaires validés. "On attend globalement 7 millions de spectateurs pour les Jeux Olympiques, 3 millions pour les Jeux Paralympiques. Donc par exemple pour les JO on va avoir des journées où on aura 500.000 spectateurs. Globalement, on s’attend à avoir le même nombre de déplacements qu’en jour ouvrable l’hiver, mais ce ne seront pas des déplacements qui seront au même moment et au même endroit".