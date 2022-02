Jeux Olympiques 2022 - Record d'athlètes LGBTQ+ présents à Pékin dont Timothy LeDuc, premier athlète non-binaire aux JO

6 médailles d’or, 5 d’argent et 2 de bronze. Tel est le bilan de la reine du patinage de vitesse, la Néerlandaise Ireen Wüst. Avec 5 Olympiades à son actif et 13 médailles remportées et une deuxième place dans le classement des médailles tous Jeux Olympiques d’hiver confondus, elle est bel et bien dans le top du sport néerlandais et hivernal en général.