Jeux Mondiaux : une médaille pour la Belgique en sauvetage sportif

La Belgique a récolté une médaille, en bronze, dans les épreuves de sauvetage sportif des Jeux Mondiaux lors des compétitions disputées lundi à Birmingham en Alabama aux Etats-Unis.

Dans le relais 4X25m mannequin, la Belgique (Sofie Boogaerts, Stefanie Lindekens, Nele Vanbuel et Aurelie Romanini) est en effet en bronze en 1:23.41. L'Allemagne est en or (1:21.21) devant la France (1:231.79), 2e.

La Belgique décroche ainsi sa 6e médaille lors de cette édition de cet évènement multi-sports après les trois en or et le bronze de Bart Swings en roller et le bronze de Jérémy Lorsignol en Parkour freestyle (gymnastique acrobatique).

Chez les messieurs, sur la même distance, Joni Ceusters, Maarten Van Laethem, Jeroen Lecoutere et Jelle Vandersteen ont terminé à la 5e place (1:10.79). L'Allemagne est aussi en or (1:05.22).