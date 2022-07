Jeux Mondiaux – Bart Swings en or sur le 10.000m par élimination : "je n’ai pas commis d’erreurs"

Bart Swings était très content d’avoir décroché une deuxième médaille d’or aux Jeux Mondiaux dimanche à Birmingham en Alabama, aux États-Unis. Le Louvaniste, 31 ans, s’est imposé dans le 10.000m par élimination.

"Cela s’est bien passé", a raconté Bart Swings au Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB). "Il a fallu se placer pendant les 15 à 20 premiers tours, après je me suis senti vraiment bien à la fin. C’était une course difficile avec beaucoup de changements de positions, mais à la fin j’étais bien placé pour le sprint. Je n’ai pas fait de fautes, pas comme sur le 1.000m sprint."

Bart Swings décroche une 3e médaille à Birmingham après sa victoire dans le 10.000m aux points et une médaille de bronze sur le 1.000m sprint où en effet, le Belge a connu une course difficile terminant 4e, montant ensuite sur le podium suite à la disqualification d’un Italien devant lui. Ce 10.000m par élimination aurait dû se dérouler samedi, mais a été reporté en raison de violents orages qui ont suivi une grosse période de chaleur.

"C’était dommage de voir la course reportée, mais la décision a été prise assez vite. Et d’un autre côté, ce matin (dimanche matin), j’étais prêt et bien frais pour la course. La chaleur, oui, c’est un peu difficile. J’essaie de rester un maximum à l’ombre et de rester au frais. Naturellement, je ne sais rien faire durant la course, mais il y avait un peu de nuages, j’espère que cela sera le cas ce soir aussi (dimanche soir)."

Après la piste, Bart Swings enchaîne en effet avec la route où il disputera le 10.000m aussi aux points en début de soirée (19h56). "Je me sens bien et j’espère faire la meilleure course possible pour tenter d’aller chercher la victoire, c’est l’objectif."