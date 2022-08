Jeux intervillages à Profondeville : le retour très attendu du Méga Défi après la parenthèse Covid

C’est un peu la version belge et champêtre des célèbres Jeux intervilles français créés en 1962 par Guy Lux et Claude Savarit, avec la complicité de Léon Zitrone, notamment ! Le Méga Défi, Jeux intervillages très appréciés côté wallon, est de retour après 3 années d’absence due à la crise Covid. Ces vendredi, samedi et dimanche, des milliers de personnes se retrouvent à Lesve (Profondeville) pour regarder ou participer à l’événement.

Au programme : des compétitions sportives, ludiques et amicales qui opposent huit équipes, à savoir les six sections de la commune de Profondeville, ainsi que les entités de Wépion et de Floreffe. "On ne s’attendait pas à cela ! Les spectateurs et les participants aux épreuves sont vraiment très nombreux", explique Laurent Verkeminck, arbitre en chef de ce Méga Défi. "Je pense que pour les trois jours, on tournera autour de 1000 à 1500 participants pour un total cumulé d’environ 15.000 spectateurs. Après la crise sanitaire, les villageois ont vraiment envie de se retrouver".

Un lien social important

Selon Pauline Tarte, organisatrice de l’événement, les villageois avaient besoin de se revoir, de prendre des nouvelles et de s’amuser tous ensemble. "Ces trois journées suscitent une bonne ambiance et des liens sociaux importants. Jeunes et moins jeunes peuvent participer aux nombreuses activités. Vendredi, par exemple, nous avons eu une épreuve "play-back". Ce samedi, nous avons de nombreuses compétitions sportives comme le Bike and Run (vélo et course à pied). Ce dimanche matin, les équipes présentent chacune le char qu’elles ont décoré sous le thème de la BD. Et l’après-midi, il y a encore huit épreuves (du type Jeux sans frontières). C’est vraiment amusant de se retrouver entre villageois, même s’il fait chaud". Un avis partagé par de nombreux participants et spectateurs, ravis de retrouver des amis et de faire de nouvelles connaissances.