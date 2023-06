Jeux Européens – Sarah Chaâri, 18 ans et déjà championne du monde de taekwondo : "Pas de pression"

La taekwondoïste Sarah Chaâri a à peine 18 ans mais fait déjà partie des meilleures mondiales dans sa catégorie de poids. Lors des Jeux Européens en Pologne, elle est l’un des atouts de l’équipe belge pour décrocher une médaille.

Malgré son jeune âge, la grande athlète de Gilly peut déjà parler d’elle comme de la championne du monde senior en titre. En novembre de l’année dernière, elle a remporté l’or dans la catégorie -62 kg aux Championnats du monde à Guadalajara, au Mexique, après avoir également remporté le titre aux Championnats du monde juniors en août.

Pendant ce temps, Chaâri est la numéro 1 mondiale dans sa catégorie et elle est troisième de sa catégorie de poids olympique (-67 kg). Aux Jeux Européens, les regards des concurrents seront braqués sur elle. "Je ne me sens pas favorite", explique-t-elle. "Tout le monde a une chance d’obtenir un résultat. Je sais qu’en tant que championne du monde, je peux être perçue différemment, mais rien n’a changé dans ma tête. Je ne me mets pas la pression."

Néanmoins, Chaâri sait clairement ce qu’elle veut. "Je vise la médaille d’or, comme dans n’importe quelle autre compétition. Mais il y a d’autres favoris qui ont remporté des médailles lors de championnats majeurs."

C’est la première fois que le très jeune taekwondoka participe à un événement multisports en tant que membre de l’équipe belge. "J’aime ça", dit-elle. "C’était un peu étrange de voyager avec beaucoup d’autres athlètes, mais c’est agréable. Nous sommes une grande équipe." Chaâri entre en action dimanche à Krynica-Zdroj, le lieu où se déroulent les compétitions de taekwondo, à environ 125 km de Cracovie, épicentre de ces Jeux Européens.