Jeux Européens : la Belgique désormais dernière après une deuxième journée décevante

La deuxième journée des Jeux Européens a eu lieu ce samedi en Pologne. Sans plusieurs de ses grands représentants, la Belgique a souffert et se retrouve désormais en position de relégable.

Alors que les seize meilleures nations européennes s’affrontent, seules les treize premières restent en division 1. Juste au-dessus de la zone de relégation après la première journée, la Belgique se retrouvait en position délicate à l’aube de la deuxième journée.

Et ce n’est pas les premières disciplines qui ont rassuré. Avec Rémi Malengreaux (lancer du marteau), Yanni Sampson (saut en longueur), Nolan Vancauwemberghe (110m haies) et Jolien Maliga Boumkwo (100 m haies), notre délégation n’a pris que huit petits points en cinq épreuves. La dernière citée n’a d’ailleurs disputé cette course que pour récupérer des points après le forfait d’Anne Zagré alors qu’elle est une lanceuse de poids au départ. Ces résultats ont eu une conséquence directe : la chute de la Belgique à la quinzième place du classement général. Pour remonter, de très grandes performances étaient donc nécessaires pour remonter au classement.

Les prestations plus intéressantes qui ont suivi de Camille Laus sur 800 m (9e, 8 pts), d’Elien Vekemans à la perche (4e, 13 pts) et de Stijn Baeten au 1500 m (10e, 7 pts) ont permis à notre délégation de récupérer des points importants dans la course au maintien mais pas de regagner des places même si l’écart avec les pays devant au classement s’était réduit.

La suite s’est encore compliquée. Hanne Claes a malheureusement dû déclarer forfait sur 400 m et n’a pas été remplacée. La Belgique n’a donc pas su prendre le moindre de point alors que toutes les autres formations en ont au moins pris deux. Lars Coene (15e du lancer du disque) et Saliyya Guisse (14e au triple saut) n’ont pas su relever la délégation.

Pour clôturer la soirée, la Belgique a su mieux finir grâce à la cinquième place de Julien Watrin sur 400m, la huitième du relais féminin en 4X100m et la onzième du relais masculin 4X100m.

Cela n’a tout de même pas permis à la Belgique de regagner l’une ou l’autre place. Pire : à une journée de la fin de ces Jeux européens d’athlétisme, notre délégation se retrouve en dernière position et devra donc réaliser une dernière grosse journée ce dimanche pour rester en première division.