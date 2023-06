Jeux Européens – Jolien Vermeylen médaillée de bronze en triathlon

Jolien Vermeylen a remporté la médaille de bronze en se classant 3e du triathlon féminin des Jeux Européens, mardi matin à Cracovie en Pologne. Il se disputait sous le format olympique à savoir 1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Elle a couvert la distance en 1h57:17 échouant à 12 secondes de la Norvégienne Solveig Lovseth, médaille d’or, et à 2 secondes de l’Autrichienne Julia Hauser, médaille d’argent.

La triathlète d’Averbode (29 ans) est sortie 4e de l’eau et se maintient dans le groupe de tête en cyclisme. Dix-septième à la sortie deuxième transition, elle pointe au 10e rang après 1,3 km de la course à pied. Elle prend même la tête après 6,3 km avant de devoir laisser passer Lovseth et Hauser.



Les résultats des Jeux Européens interviennent dans le classement par points en vue des JO de Paris.



Jolien Vermeylen offre une 9e médaille au Team Belgium dans cette 3e édition des Jeux Européens. Vendredi, le karatéka Quentin Mahauden a remporté le bronze en combat en moins de 75 kg. Samedi, les Belgian Lions du basket 3X3 ont remporté l’argent et dimanche, la taekwondoka Sarah Chaâri a décroché l’or dans la catégorie des 62 kg. En athlétisme, Rani Rosius (100 m) et Thomas Carmoy (saut en hauteur) ont remporté une médaille d’argent et l’équipe mixte du relais 4x400m une de bronze également dimanche. Lundi, Sarah Piccirillo (-60 kg) a enlevé le bronze en muaythai (boxe thaïlandaise) et Stef Van Campenhout une autre en bronze au fleuret masculin individuel.