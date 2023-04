Jeux de société : Klaus Teuber, le créateur des "Colons de Catane", est décédé

Né en 1952, Klaus Teuber est un pionnier dans le développement des jeux de société moderne. Fin des années 80, l’auteur allemand développe différents jeux mais ce sont "Les Colons de Catan", un jeu de stratégie innovant pour l’époque, qui assiéra dès 1995, sa réputation mondiale.

Rebaptisé "Catan" dans les années qui suivent, ce jeu de tuiles propose aux joueurs d’expérimenter en s’amusant la négociation, la gestion de ressources et la construction de routes et colonies afin de prospérer et remporter la partie.

Récompensé par de multiples prix à travers le monde, le jeu s’est vu offrir des extensions et des versions allégées permettant de s’adresser tant aux plus jeunes qu’aux plus expérimentés et ce de 2 à 6 joueurs. Décliné sur de nouveaux supports comme la Nintendo Switch, Catan est aussi l’un des jeux préférés des abonnés à la plateforme "Board Game Arena".

Au fil des années, Klaus Teuber n’a cessé de créer d’autres jeux (Anno 1503, Drunter und Drüber…) qui connurent également un certain succès sans jamais dépasser celui de Catan.

L’annonce de la disparition de Klaus Teuber à 70 ans a soulevé une vague d’émotions dans le milieu du jeu de société. Joueurs et éditeurs n’ont pas hésité à lui rendre hommage. Le studio Catan qui a confirmé dans un communiqué de presse la disparition de l’auteur invite les personnes touchées par cette annonce tragique à "honorer la mémoire de Klaus en étant gentils les uns envers les autres, en poursuivant sans crainte vos passions créatives et en profitant d’un jeu avec vos proches".