Jeux de rythme : 26 ans d’erreurs ?

" A Musical Story est le fruit d’une histoire de potes d’enfance, avec Valentin Ducloux. On a grandi dans les environs de Bayet, un petit village d’Auvergne. On fait de la musique depuis 20 ans. De fil en aiguille, on a monté plusieurs groupes rock. Retropolis, le dernier d’entre eux, a pas mal tourné sur Lyon et Saint-Etienne aux débuts de années 2010. Entre temps, on a usé, des jeux comme GoldenEye 64 et Mario Kart : Double Dash !!, jusqu’à la corde. Au final, on a fini par travailler dans le sound design d’une dizaine de jeux vidéo " se souvient Charles Bardin, cocréateur d’A Musical Story chez Glee-Cheese Studio. Et le pianiste qui a toujours claudiqué entre rock et gaming de préciser : " Retropolis était fan de General Elektriks, Radiohead et Led Zeppelin. On se définissait comme un mélange de rock progressif et de funk, avec un peu d’electro. Au final, je n’ai jamais su choisir entre le rock, le classique ou la musique contemporaine. Le jeu vidéo me permet de faire un peut tout ça, finalement. ".