Jeux de pouvoir, chantage affectif : comment reconnaître une relation d’emprise, comment en sortir ?

Le terme relation toxique peut indiquer plusieurs types de dysfonctionnement dans une relation, en partant d’une simple incompatibilité entre les individus qui rend vraiment la cohabitation impossible, avec des tensions, des disputes.

Cela peut aller jusqu’au schéma d’emprise, caractérisé par les jeux de pouvoir et par le chantage affectif. On assiste à des relations de pouvoir où une personne dominante obtient ce qu’elle désire au détriment d’une autre personne ou de plusieurs personnes. L’emprise psychologique finit par annihiler la personnalité de l’autre. Cette dynamique peut s’observer dans le milieu familial, mais aussi professionnel ou amical. Dans son livre, Randa Ben Romdhane s’est focalisée sur les relations de couple.

Personne n’est à l’abri de la manipulation. Le plus important est de savoir gérer, rebondir, se détacher.

Pour Randa Ben Romdhane, il est très important de contribuer à la sensibilisation de cette thématique qui touche tous les milieux, les hommes comme les femmes. Dans notre entourage, nous connaissons peut-être une personne qui est dans ce schéma d’emprise et il est essentiel de ne pas lui prodiguer de 'faux bons conseils', qui partent pourtant d’une bonne intention.

"On a tous grandi avec certains idéaux : les valeurs familiales, l’importance de la communication dans les relations, etc. Sauf que dans la relation d’emprise, le schéma est différent, ça ne fonctionne pas comme ça. On parle de violence invisible, qui détruit des vies, des couples et on voit dans les faits divers que tout peut basculer."