Jeux Asiatiques en Arabie saoudite : les commentateurs Nelson Monfort et Philippe Candeloro sont les invités du Grand Cactus

Après le scandale autour de la Coupe du Monde de Football au Qatar, nous avons appris que les Jeux Asiatiques d’hiver 2029 se dérouleront en Arabie saoudite. Les épreuves sportives se dérouleront à Neom, une mégalopole futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume. Pistes de ski et lacs artificiels, ces jeux olympiques représentent déjà un désastre écologique. Pour en parler, le Grand Cactus reçoit Nelson Monfort et Philippe Candeloro, les commentateurs de ces épreuves. L’expert et le célèbre patineur expliquent déroulement de cette compétition sportive très attendue (ou pas).