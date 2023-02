'Jeunesse 44' : des témoignages inédits de Normands qui étaient enfants en 1944

"Le matin, on se réveille, et je me rappelle ma mère qui appelle mon père et qui dit : c'est la guerre... Je ne sais pas si je réalise vraiment que ça s'écroule complètement, mais c'est un bouleversement général."

"Maman était très inquiète, papa pleurait beaucoup."

"Quand les SS étaient à la ferme, ils étaient assez violents. Et je vois ma soeur qui était quand même une belle fille. Alors, exprès, ils lui faisaient coudre un bouton. Et puis ils disaient : belle fille, belle fille. Papa ne disait rien mais il regardait ça. Si bien que la nuit d'après, Papa l'a emmenée plus loin pour la protéger."

"On continuait à jouer, nous les gamins, mais enfin, quand même, c'était pas la joie."

"Des résistants m'ont demandé d'aller porter soi-disant de la nourriture dans les bois. Mais en réalité, c'était des messages. Par la suite, on s'est rendu compte de ce qu'on avait fait. Et moi, ça m'avait un peu secouée. Là, on commençait à prendre conscience, on voyait davantage ce qui pouvait être un danger."

