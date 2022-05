Jeunes vieux cons : le podcast de la RTBF qui réconcilie boomeurs et millenials

Leur corps vieillit mais pas leur tête, disent-ils et elles. Comment rester indispensable ou comment accepter de ne plus l’être ? À quel âge devient-on vieux ? Ce sont les questions que se pose Nathalie Uffner, comédienne et autoproclamée "boomeuse". Accompagnée d’une milléniale et d’un sociologue, elle échange dans chaque épisode avec une personnalité culturelle de sa génération.

Dans Jeunes Vieux Cons, Nathalie Uffner, comédienne, metteuse en scène et directrice artistique du théâtre de la Toison d’Or, questionne le rapport à la jeune génération et au fait de vieillir qu’entretiennent des personnalités issues du monde culturel comme Sheila, Lio, Plastic Bertrand, Sophie Fontanel ou encore Pierre Kroll.

Comment vieillir et comment continuer à être dans le "game" ? Plus largement : c’est quoi être vieux ? À partir de quel âge est-on vieux, et à quel niveau notre travail dans le monde culturel en est-il impacté ?

À chaque épisode, l’animatrice adapte ses questions en fonction du domaine artistique dans lequel évolue son invité.e : le cinéma, la littérature, la musique, la mode ou encore le dessin.

Nathalie Uffner est accompagnée d’une milléniale (à tour de rôle l’humoriste Farah et la comédienne Daphné Huynh) qui, lors de chaque émission, livre une chronique humoristique autour d’un mot propre à sa génération. Un second chroniqueur, le sociologue Renaud Maes, intervient pour présenter une chronique faisant écho au parcours de l’invité.