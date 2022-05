Jeunes Vieux Cons – Francine Pairon : « L’enseignement vous tient vivant »

Francine Pairon : " L’enseignement vous tient vivant "

Leur corps vieillit mais pas leur tête, disent-ils. Comment rester indispensable ou comment accepter de ne plus l’être ? À quel âge devient-on vieux ? Ce sont les questions que se pose Nathalie Uffner, comédienne et autoproclamée "Boomeuse" dans le podcast La Première Jeunes, Vieux, Cons. Accompagnée d’une milléniale et d’un.e expert.e, elle échange dans chaque épisode avec une personnalité culturelle de sa génération.

Dans cet épisode Nathalie Uffner reçoit la créatrice de mode et fondatrice de la section stylisme de La Cambre : Francine Pairon. Ensemble, elles discutent du fait de se réinventer en permanence comme fontaine de jouvence, de faire de ses faiblesses des forces et de nouvelles pédagogies.