Jeunes parents ou insomniaques : comment tenir le coup le lendemain ?

La récupération des nuits blanche est très variable selon votre âge et votre profil de dormeur. Une récente étude polonaise réalisée à l’université de Cracovie met en lumière le fait que la récupération cérébrale d’une mauvaise nuit met plus d’une semaine à se rétablir. Alors, si vous avez une nuit à récupérer le mieux c’est de vous coucher plus tôt mais pas seulement le jour d’après mais probablement les jours d’après.

Si vous savez que vous allez passer une nuit blanche, la meilleure chose à faire, c’est de charger votre corps en sommeil avant.

