Jeune passé à tabac à Namur: des peines atténuées en appel pour les agresseurs d'Ethan

Trois Namurois d'origine tchétchène ont été condamnés mardi par la cour d'appel de Liège à des peines de 6, 7 et 8 ans de prison après avoir commis des faits d'extorsion et de coups et blessures. Le jeune Ethan, âgé de 15 ans, avait été passé à tabac à Namur parce qu'il avait noué une relation avec une jeune fille d'origine tchétchène.

Les faits s'étaient déroulés le 11 octobre 2021 à Namur. Pour un motif culturel, les trois prévenus, accompagnés de deux mineurs d'âge, avaient dérobé le smartphone du jeune Ethan. Ils l'avaient ensuite emmené de force à la Citadelle de Namur, où il avait été roué de coups. Le dossier évoquait une cinquantaine de coups de pied, de poing, de genou et de coude portés sur l'ensemble du corps. Le jeune homme avait été retrouvé avec le visage déformé. Il ne savait plus ouvrir la bouche et les yeux après ce passage à tabac par les prévenus qui pratiquaient des sports de combat. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, car les prévenus souhaitaient faire un exemple de leur agression. L'enquête avait révélé le motif culturel de cette agression. Les prévenus n'avaient pas admis que le jeune Ethan noue une relation avec une Belge d'origine tchétchène de son école. En première instance, le tribunal de Namur avait prononcé des peines de 7 ans, 8 ans et 10 ans contre les trois prévenus. La cour d'appel a légèrement atténué ces sanctions pour les rapporter à des peines de 6 ans, 7 ans et 8 ans de prison. Les arrestations immédiates des trois prévenus ont été ordonnées.