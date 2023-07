"Jeune femme", un film sur le passage à l'âge adulte et sur l'émancipation

Une femme, un chat, un ex-amour : dans "Jeune femme", Léonor Serraille suit les déambulations à travers le Paris de Paula, la trentaine, qui apprend non sans mal à se prendre en main. Un film sur l'émancipation et le passage à l'âge adulte à découvrir sur La Trois ce jeudi 13 juillet.

Les fêlures de l'héroïne apparaissent dès la première scène du film : Paula tambourine à la porte de son ancien ami, hurle, avant de se cogner violemment la tête et de s'ouvrir le front. On la retrouve ensuite à l'hôpital, où elle injurie copieusement le médecin qui tente de lui porter secours.

Paula se retrouve à la rue, avec quelques affaires et le chat de son ancien compagnon, Joachim (Grégoire Monsaingeon), un photographe plus âgé avec qui elle a passé les dix dernières années de sa vie. Elle transite alors par toutes sortes de lieux et de milieux, de l'appartement bourgeois de Joachim à la maison en banlieue de sa mère, en passant par une chambre de bonne décrépie et l'appartement d'un de ses collègues, un vigile, à Aubervilliers.

Sans son ex, sans famille et sans amis pour prendre soin d'elle, la jeune femme, jouée par Laetitia Dosch ("La bataille de Solférino"), apprend tant bien que mal à s'assumer, à puiser dans ses ressources et à s'imaginer un nouveau destin, sans perdre pour autant son ingénuité, son instabilité ni vraiment s'assagir.

Sans formation, sans compétence, Paula va vivre en s'improvisant nounou pour enfants et vendeuse de petites culottes dans une boutique d'un centre commercial. Elle tisse de nouvelles amitiés, se découvre enceinte, voit revenir son ex-petit copain pour mieux s'en séparer.

Léonor Serraille confie dans une interview que Lætitia Dosch a vraiment su donner vie au personnage de Paula.

Elle m’a en permanence étonnée, surprise, émerveillée. Finalement, je suis allée plus loin que la Paula que j’avais écrite. Je ne peux plus penser au personnage sans elle. Je ne sais plus ce que c’était Paula avant.

"Dans cette époque difficile", ce personnage est "dans l'humain" et "garde l'humour et la fantaisie", soulignait la réalisatrice au Festival de Cannes, où elle a remporté le prix du meilleur premier film, la Caméra d'or.

Pour le réaliser, elle s'est entourée de nombreuses femmes dans son équipe, que ce soit au poste de directrice de la photographie, d'ingénieure du son, du montage image ou encore de productrice.

"Jeune femme" sera sur La Trois ce jeudi 13 juillet dès 22h et en replay sur Auvio.