Jeune et artiste : entre galère, sacrifices, motivation extrême et rêves de réussite

Pas facile de percer quand on est jeune et artiste. Alors, pour leur donner un coup de pouce, il existe notamment des prix. Par exemple, le prix Médiatine, un importante récompense d'art contemporain remise depuis presque 40 ans par le centre culturel Wolubilis de Woluwe-Saint-Lambert.

La lauréate 2022 vient d'être désignée. Elle s'appelle Anna Safiatou Touré. Elle a 25 ans, est bruxelloise, d'origine française et malienne. Et à côté de ses montages photos et vidéos et des ses études artistiques à la Cambre, elle est obligée d'avoir un job à mi-temps dans l'horeca pour arriver à joindre les deux bouts. "C'est le cas de beaucoup d'artistes. Dans l'horeca, on fait donc aussi pas mal de rencontres avec des collègues actifs dans le milieu de l'art", confie la jeune femme. "C'est l'un des avantages de travailler dans ce secteur".

Rencontre avec une artiste motivée et qui sacrifie beaucoup à sa passion dans le reportage ci-dessous.