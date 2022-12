Jeumont : une attaque à l’arme blanche fait 5 blessés dans un magasin à deux pas de la frontière franco-belge

Cinq personnes ont été blessées lundi soir à l’arme blanche, dont trois gravement, dans un magasin Lidl dans le nord de la France, à Jeumont (Nord), près de Maubeuge, par un homme aux motivations inconnues, qui a ensuite tenté de mettre fin à ses jours.

"Une personne est rentrée dans le magasin. Au départ, elle faisait ses courses. Elle a ensuite agressé des personnes avec une ou deux armes blanches" raconte Pascal Ori, maire de la commune de Jeumont. "Heureusement, une personne a poussé un caddie pour déstabiliser cette personne. Il y a eu une altercation. Cette personne a été blessée par l’agresseur. Au total, on a 2 blessés légers et 3 plus grièvement " précise Pascal Ori. Selon une source policière, le pronostic vital des blessés graves n’est pas engagé, contrairement à celui de l’auteur, lui aussi grièvement touché, a précisé une source policière. Selon une deuxième source policière, cet homme d’une quarantaine d’années a tenté de mettre fin à ses jours en se blessant volontairement à la gorge avec son couteau. Selon les pompiers, qui sont intervenus peu après 19 heures, les victimes gravement blessées ont été transportées vers l’hôpital de Valenciennes. L’auteur a lui été héliporté vers le CHU de Lille.

Au moment des faits, une dizaine de personnes étaient présentes sur place. "On avait des gens choqués. Douze personnes se sont présentées à la cellule psychologique mise en place dans un local près de la mairie. Parmi ces personnes, il y avait des enfants" ajoute Pascal Ori.

Une enquête a été ouverte par un procureur. Les images des caméras de surveillance vont être analysées. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’agresseur ne s’est pas exprimé avant de passer à l’acte, a ajouté cette même source. Selon une source proche du dossier, les faits ne "ressemblent pas" à un acte terroriste. "Aucun élément actuellement ne permet d’émettre une quelconque hypothèse sur la motivation de l’agresseur", qui n’a "pas été identifié", a précisé la première source policière. La deuxième source policière a précisé que cet homme n’avait pas de papiers sur lui. La police était encore présente sur les lieux peu après 23h00.