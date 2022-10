Jeudredi 13, l’ORW propose aux jeunes une visite insolite de l’opéra sur le thème des superstitions et des malédictions

Ça y est, l’automne est arrivé et avec lui, la période que nombreux enfants et grands enfants attendent, Halloween. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre le 31 octobre pour se mettre dans l’ambiance, l’Opéra Royal de Wallonie propose le jeudi 13 octobre une visite insolite de l’opéra sur le thème des malédictions et des superstitions. Une soirée "Jeudredi 13" exclusivement réservée aux jeunes de 18 à 32 ans.

Pourquoi dit-on "Bonne merde" avant de monter sur scène, pourquoi la couleur verte est objet de superstitions au théâtre, y a-t-il des œuvres maudites au théâtre ? Le jeudi 13 octobre prochain, l’Opéra Royal de Wallonie invite les jeunes entre 18 et 32 ans à vivre une soirée insolite placées sous la thématique des superstitions et des malédictions. Il faut dire qu’Halloween frappera bientôt à nos portes et qu’il n’est jamais trop tôt pour se mettre dans l’ambiance.

Attirer le jeune public à l’opéra, c’est l’une des missions de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège qui développe, depuis de nombreuses années, d’une part une politique tarifaire avantageuse pour les jeunes, mais également diverses activités en dehors de ses spectacles, activités sur mesure qui s’adressent à différentes tranches, de 6 mois (oui, oui, l’opéra peut se vivre dès le plus jeune âge), jusqu’aux jeunes de 18 à 32 ans. Et la soirée "Jeudredi 13" s’adresse justement à cette catégorie. C’est une visite insolite, avec guides déguisés, qui attend les participants, une visite qui sera ponctuée de mini-défis, d’anecdotes frissonnantes, de mystères et de voyance. La soirée se poursuivra ensuite avec un drink musical maudit, pour se terminer par un grignotage tout en profitant de la zone selfie avec accessoires.

Et l’organisation vous propose un dress-code de circonstance – non pas un costume d’Halloween – mais la couleur verte, le symbole par excellence de la superstition au théâtre.

Vous avez envie de participer à cette soirée, dépêchez-vous les dernières places sont disponibles sur le site de l’Opéra Royal de Wallonie.