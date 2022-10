Jeudi variable, venteux et doux

En cours d’après-midi, c’est l’inverse, des éclaircies reviendront par l’ouest du pays et la frontière française tandis que les averses les plus soutenues traîneront sur l’est. D’une manière générale, au fil des heures on reviendra à une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. On reparlera d’un temps sec en fin d’après-midi et débit de soirée. Le vent de sud soufflera alors modérément avec des rafales de 40 km/h. Ce vent de sud ramène de l’air méridional chez nous et malgré un ciel par moment capricieux, il fera très doux pour la saison : on attend 14 à 16°C sur les reliefs et 19 à 20°C dans le centre du pays.