Jeudi en Prime : Saskia Bricmont, députée européenne Ecolo, plaide pour plus d'éthique après le scandale de corruption au Parlement européen

Saskia Bricmont explique qu’il est normal pour un eurodéputé "de rencontrer différents représentants d’intérêts, différents secteurs, des associations, des ONG, des gens de la société civile, des experts", parce qu’un député "n’a pas toute l’expertise et parce qu’il est extrêmement important d’entendre des points de vue différents pour pouvoir construire nos points de vue".

Mais selon elle, ces rencontres avec des représentants d’intérêts ou des lobbyistes doivent se faire avec des règles plus strictes. "C’est la différence entre échanges, rencontres, réunions et ingérence et influence", explique Saskia Bricmont. A propos de l’ingérence, "les lobbies savent avec qui ils vont le faire et avec qui ils ne vont pas le faire", déclare l’eurodéputée Ecolo. Existe-t-il une sorte de liste des eurodéputés corruptibles ? "Je pense qu’une majorité ne se laissera pas corrompre", estime Saskia Bricmont. "Par contre, plusieurs députés ont déjà déposé tels quels des amendements venant de lobbies", explique Saskia Bricmont, réclamant au passage que les députés dans ce cas soient obligés d’être transparents et de dire qui est à l’origine de l’amendement.

Pour l’eurodéputée, ces règles de transparence sont importantes, notamment pour les députés qui auraient "une étiquette blanche" pour permettre aux citoyens et aux médias de décoder les raisons pour lesquelles un député vote de telle ou telle manière.