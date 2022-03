Jeudi en Prime : pour le Chef de la Défense, l’amiral Hofman, la Russie ne respecte pas le Droit des conflits armés

Les frappes russes font énormément de dégâts et de victimes, y compris dans la population civile. Sont-elles contraires au Droit des conflits armés ? La question a été posée à l’amiral Hofman, le Chef de la Défense.

"Le Droit des conflits armés régit non seulement l’utilisation d’armement, mais l’attitude générale des militaires dans un conflit", explique Michel Hofman. "Les armements qui ont été utilisés, les munitions qui ont été utilisées sont non discriminatoires" et "provoquent des dégâts largement disproportionnés", "on le voit très très bien", ajoute le Chef de la Défense.

En d’autres mots ces armes et munitions ne choisissent pas les cibles. "Donc, elles peuvent aussi bien faire des cibles militaires que civiles", ajoute Michel Hofman. "Elles provoquent également des dégâts durables sur les victimes ou même la mort de beaucoup de personnes", précise-t-il. "Ce sont toutes des règles génériques qui font que ces armements sont, en principe, prohibés par le Droit des conflits armés", explique l’amiral Hofman. "Apparemment sur le terrain, c’est utilisé en très très grand nombre", constate le Chef de la Défense. Ce qui enfreint totalement les règles du Droit des conflits armés", conclut le Chef de la Défense.