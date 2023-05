Jeudi en Prime : pensions, congés thématiques, statut de cohabitant... Marie-Colline Leroy vise l'égalité dans tous les domaines

La nouvelle secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances est entrée en fonction après un épisode pour le moins mouvementé. Celle qui l’a précédée à ce poste, Sarah Schlitz, a été mise sous pression avant de démissionner. Le poste de secrétaire d’Etat à l’Egalité a également été remis en question par certains, notamment la N-VA qui avait préconisé de répartir les compétences entre les ministres de la Vivaldi plutôt que de nommer une nouvelle personne.

A peine entrée en fonction, Marie-Colline Leroy a déjà eu l’occasion de percevoir que le climat était tendu. "On a pu voir des événements récents qui montrent que ce n’est pas simple d’être une personnalité politique et encore moins quand on est une femme", explique-t-elle. "Je sens déjà qu’on essaye de screener ma vie, mon passé, ma famille", poursuit-elle.

Je suis soutenue

"Je vois tout à coup une augmentation de 600 followers sur un réseau social bien connu en quelques heures", continue-t-elle. "Il y a une volonté de déstabiliser. Cela ne fonctionnera pas car je suis soutenue", répond-elle, s’estimant soutenue les membres du parti Ecolo, les militants, le groupe parlementaire dans lequel elle était et par des associations qui lui ont déjà témoigné leur confiance.

Marie-Colline Leroy sera attendue au tournant au Parlement, notamment par la N-VA qui était à l’origine des révélations concernant Sarah Schlitz. "Vous parlez de la N-VA, je les côtoie dans ma commission", répond celle qui présidait encore la Commission des Affaires sociales de la Chambre, il y a peu.

A propos du risque d’affrontement idéologique avec des adversaires politiques comme la N-VA, "Je pense que les choses peuvent bien se passer quand on a un contexte de débat qui fonctionne" répond Marie-Colline Leroy, faisant référence aux règles qui existent au sein de la Chambre pour organiser les prises de parole.

On est tous en train de militer

"Avoir des divergences d’opinions, ce n’est pas un problème. On est tous en train de militer, de s’engager pour nos valeurs", estime la secrétaire d’Etat. Le clash "peut arriver, mais on peut revenir au calme en faisant appel aux règles et aux limites", poursuit la secrétaire d’Etat, privilégiant des discussions axées sur les arguments plutôt que sur les personnes.

Est-ce que Sarah Schlitz était une cible pour les combats qu’elle menait en matière d’égalité ? "Je pense que les combats que nous menons pour plus d’égalité et pour lutter contre toutes formes de discriminations sont des combats pour lesquels nous avons des détracteurs". "Il faut pouvoir tenter de se protéger par rapport à ça", ajoute Marie-Colline Leroy. "Je sens qu’il y a des gens qui veulent cliver ces combats-là, qui veulent cliver le dialogue", "il faut pouvoir y mettre un cadre clair", estime la nouvelle secrétaire d’Etat.