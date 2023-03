Jeudi en Prime : Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC au cœur de la semaine de mobilisation dans les services publics

L’annonce du départ de Marc Leemans de la présidence de la CSC a soulevé des critiques car ce départ se fera sous la forme d’un licenciement ouvrant la voie au RCC, le chômage avec complément d’entreprise. A la CSC, la secrétaire générale assume pleinement cette décision. "Marc Leemans a 62 ans, 42 ans de carrière. Lorsqu’il aura terminé son préavis, il aura 64 ans et donc, il entre dans les conditions pour un RCC, comme 17.000 autres travailleurs pour lesquels nous négocions ces conventions de manière régulière", répond Marie-Hélène Ska.

A ceux qui se demandent comment le syndicat justifie ce licenciement, la responsable de la CSC ajoute qu'"un RCC ne doit pas être motivé par des conditions économiques de l’entreprise ou de l’organisation". "C’est une convention entre l’entreprise et ses travailleurs", ajoute-t-elle, "pour autant qu’on réponde à des conditions strictes d’âge, de conditions de carrière, ici une carrière longue". Et donc, puisque Marc Leemans est dans les conditions pour bénéficier de ce régime, il n’y a pas lieu de l’en priver. "Il ne peut y avoir de discrimination pour une personne en fonction de sa fonction, de son sexe ou de son âge", rappelle Marie-Hélène Ska. "Dites-moi si, dans la Belgique d’aujourd’hui, s’arrêter de travailler à 64 ans et 44 ans de carrière, c’est quelque chose de scandaleux !", demande Marie-Hélène Ska.

A Georges-Louis Bouchez, le président du MR qui a qualifié les directions syndicales de machines à profiter du système, Marie-Hélène Ska répond que "c’est un système qui peut bénéficier demain à des travailleurs du MR". La responsable syndicale rappelle cependant que ce régime de RCC "a connu beaucoup de restrictions au cours du temps", ce qui empêche "beaucoup de travailleurs âgés de partir alors qu’ils ne peuvent plus assumer leur travail".

La secrétaire générale de la CSC répond aussi aux autres critiques dont font l’objet les organisations syndicales de la part d’une partie du monde politique. Selon elle, "les organisations collectives dérangent celles et ceux qui ont une vision du pouvoir direct entre les responsables politiques et les citoyens". Elle rappelle la "légitimité des organisations sociales et syndicales à faire part de la réalité du monde du travail".

Alors que des critiques se sont aussi élevées sur les rémunérations des dirigeants syndicaux, Marie-Hélène Ska renvoie la critique, inspirée par l’actualité chez Delhaize. "On annonce des plans de franchise qui vont concerner 9000 travailleurs et travailleuses. Et là, je n’entends personne sur le salaire du patron de Delhaize qui a bondi de 30% en deux ans", réagit-elle. Pour les travailleurs et travailleuses, "les salaires sont aujourd’hui bloqués. C’est + 0%", ajoute-t-elle.