Jeudi en Prime : la ministre de la Défense détaille ce que l'armée belge fera par rapport au conflit russo-ukrainien

La Défense belge va fournir à l’Ukraine "du matériel de reconnaissance, du matériel d’observation, du matériel médical", explique la ministre de la Défense. L’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek "va pouvoir servir de centre d’accueil pour les blessés ukrainiens qui pourront recevoir les premiers soins à l’hôpital militaire et ensuite aller vers notre service de grands brûlés ou vers les hôpitaux civils, en fonction de leur pathologie", explique la ministre.

"On défend l’Ukraine", estime la ministre de la Défense, "mais d’une autre manière, c’est-à-dire en prônant la diplomatie".

Pourquoi la Belgique ne fournit-elle pas plus à l’Ukraine ? "Au niveau de l’armée belge, je ne sais pas donner ce dont je ne dispose pas", répond la ministre de la Défense qui explique ne pas avoir de stocks excédentaires dont l’armée belge pourrait se passer.

Pourquoi ne pas envoyer d’armes à l’Ukraine ? L’Ukraine avait envoyé à la Belgique, comme à d’autres pays, une liste de demande d’aide bilatérale, "une très grande liste", selon Ludivine Dedonder. "On a d’abord vu ce que l’on pouvait apporter en termes de capacité et de stocks excédentaires", précise la ministre. "On prône le dialogue, on prône la désescalade. Est-ce que nous allons envoyer immédiatement une aide et du matériel, avec le risque que ça soit vu comme une escalade ?", explique la ministre. Par ailleurs, "par rapport à ce que nous pouvons fournir, je n’ai pas de stocks excédentaires au niveau de l’armement", ajoute Ludivine Dedonder. Elle explique que les armes dont dispose la Belgique sont nécessaires pour les militaires belges.

Envoyer des troupes belges combattantes en Ukraine n’est pas envisagé. "Si aujourd’hui vous envoyez des troupes en Ukraine, c’est un affrontement direct avec la Russie. C’est donc une troisième guerre mondiale. Est-ce ce que nous souhaitons ? Je ne le pense pas", estime la ministre de la Défense qui s’en tient à une défense des membres de l’OTAN.

Par contre, une équipe d’intervention de B-Fast sera prête à partir pour l’Ukraine pour apporter une aide humanitaire, "à savoir des kits d’hygiène, des tentes, etc.", explique la ministre de la Défense. Reste à savoir quand et comment cette équipe entrera en territoire ukrainien. "La situation se complique. L’espace aérien au niveau de l’Ukraine est fermé. Il faut qu’on trouve un autre moyen pour acheminer ce matériel. C’est ce sur quoi planche l’Etat-major actuellement en concertation avec d’autres pays qui doivent aussi amener du matériel", précise la ministre de la Défense. Elle ajoute que "l’objectif est toujours d’assurer la sécurité de ceux qui transportent le matériel".