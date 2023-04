Jeudi en Prime : la lutte contre la précarité, priorité de Solaÿman Laqdim, nouveau Délégué général aux droits de l’enfant

Des enfants doivent néanmoins être retirés à leurs parents pour diverses raisons. Selon le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 21.000 enfants sont pris en charge quotidiennement par l’aide à la jeunesse et plus de 42.000 au cours d’une année, pour un budget total d’un peu plus de 370 millions d’euros par an.

Malgré cela, "on manque de place en familles d’accueil, on manque de place en institution", constate le Délégué général aux droits de l’enfant. Les 370 millions d’euros servent surtout à payer les salaires et aux frais de fonctionnement mais ne permettent pas de créer des places supplémentaires. "Les estimations les plus basiques, si on veut répondre aux besoins du secteur de l’aide à la jeunesse, c’est qu’il faudrait multiplier ce montant par deux", explique Solaÿman Laqdim. Une chose que la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne permet pas.

Alors, le Délégué général dit croire "aux réponses préventives". "Il y a des réponses préventives de qualité qui doivent être mises en place", assure-t-il. "Cela coûte beaucoup moins cher qu’un hébergement [le placement d’un jeune, ndlr]. Un hébergement, cela coûte 58.000 euros par an et par jeune à la collectivité", rappelle le Délégué général qui plaide pour des mesures d’accompagnement des parents.

Il suggère "un accompagnement parental de qualité où on part du principe que les parents ont des compétences, où on respecte les choix éducatifs des parents, pour autant qu’ils ne soient pas contraires à l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle de l’enfant". "Il faut le faire avant. Il faut le faire pendant le placement et aussi en aval, par la suite" explique Solaÿman Laqdim qui estime qu'"aujourd’hui, il y a très peu d’accompagnement des parents qui est fait lorsque les enfants sont placés". Donc, "c’est très difficile de faire une réintégration", avec un risque de spirale.