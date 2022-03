Jeudi en Prime : Jean-Marc Nollet (Ecolo) accepte de prolonger deux réacteurs au-delà de 2025, sous conditions

"Est-ce qu’aujourd’hui, la réponse qui était vraie il y a trois mois l’est encore ?", se demande Jean-Marc Nollet. Alors qu’il y a trois mois, pour prendre la direction d’un approvisionnement énergétique 100% renouvelable, construire deux centrales au gaz pour remplacer des réacteurs nucléaires était encore une solution défendable pour les verts, la donne a changé. C’était "le meilleur choix, le plus rapide, le moins cher", rappelle le co-président d’Ecolo. Ce n’est plus le cas, "avec ce qui se passe en Ukraine, les bombardements, les quatre millions de réfugiés et la dépendance énergétique (à la Russie", estime aujourd’hui Jean-Marc Nollet. "Aujourd’hui quand on regarde la situation, ne pas se reposer la question de savoir si c’est encore le meilleur choix, ce serait stupide", reconnaît le co-président d’Ecolo.

Par contre, Jean-Marc Nollet rappelle que "les Verts ont un cap, un horizon", "avancer vers un monde décarboné et une énergie 100% renouvelable". "L’horizon, le cap ne changent pas, mais le monde est en train de basculer" et "on doit savoir se reposer les questions".

Ecolo mise toujours sur une période de 10 ans pour assurer la transition énergétique. "Nous sommes trop dépendants de l’étranger pour notre production énergétique, on doit se rendre indépendants", estime Jean-Marc Nollet. La meilleure façon d’y arriver, selon lui, c’est "le 100% renouvelable" et principalement l’éolien offshore. Mais avant d’arriver à ce 100% renouvelable, il faudra pouvoir compter sur d’autres sources d’approvisionnement énergétique. Et parce que "le prix du gaz a explosé", avec des "montants jamais atteints par le passé", "pour les 10 ans à venir", il y a "peut-être un autre choix qui doit être fait". Celui de la prolongation de deux réacteurs nucléaires.

Est-ce que ce renoncement passe mal chez Ecolo ? "C’est quelque chose que nous avons discuté ensemble, ce n’était pas un moment évident, mais c’était un moment important par ce que l’histoire est en train de basculer", reconnaît Jean-Marc Nollet. "Comme responsables politiques, avec les ministres, avec le bureau d’Ecolo, nous avons tous considéré que nous devions regarder le dossier avec un regard neuf, ouvert, intégrant la situation internationale", ajoute-t-il.