Jeudi en Prime : Georges-Louis Bouchez (MR) réagit à la menace d’une majorité alternative à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Président du MR réagit d’abord aux propos tenus par Paul Magnette ce mercredi matin. Le président du PS menaçait d’aller chercher une majorité alternative si le MR continuait à bloquer le dossier du master en médecine de l’Université de Mons. "On ne travaille pas avec des ukases", répond Georges-Louis Bouchez. "On travaille avec ses partenaires pour essayer de respecter chacun et de trouver des solutions qui permettent de rencontrer les objectifs que l’on se fixe", ajoute le Président du MR. "On ne travaille pas avec la menace. C’est ça qui déstabilise finalement le fonctionnement de ce dossier, alors qu’en coulisse, on négocie", poursuit Georges-Louis Bouchez.

Au passage, le président du MR, salue la position de l’autre partenaire de majorité, Ecolo, dans ce dossier. L’attitude de Jean-Marc Nollet, le co-président des écologistes est qualifiée de "très constructive".

Le patron du MR explique que son parti "travaille dans un esprit constructif" pour "trouver une solution". Celle-ci devra, selon lui, respecter "la qualité de la formation des étudiants". "On peut démultiplier les facultés et les universités, si on n’a pas les moyens financiers pour y faire face, c’est la formation des étudiants qui en pâtit", explique Georges-Louis Bouchez.

Le Président du MR rappelle deux principes. D’abord le nombre de médecins, "que l’on organise un master à Mons ou pas n’augmentera pas puisqu’il y a un numerus clausus". Ensuite, comme le budget de l’Enseignement supérieur est une enveloppe fermée, "l’argent que vous prenez d’un côté, vous le retirez à d’autres étudiants", argumente Georges-Louis Bouchez.