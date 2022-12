"Jeudi en Prime", Georges-Louis Bouchez (MR) : "on a un ministre de l'emploi qui devient le ministre du chômage"

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez était l’invité de "Jeudi en Prime".

Alors que ces dernières semaines, le soutien des libéraux francophones au Premier ministre, Alexander De Croo avait paru mollir, que des dissensions étaient apparues entre libéraux, Georges-Louis Bouchez confirme son soutien au locataire du 16, rue de la Loi : "il n’y a aucune raison de remettre en cause le Premier."

Les soucis du Premier sont notamment liés au budget 2023 et à la manière dont la baisse de la TVA sur l’énergie à 6% au lieu de 21% aura un impact sur les rentrées budgétaires de l’État belge : "il y a une réalité, je ne crois pas à la compensation". Pour le président du MR, le gouvernement fédéral devra donc bien trouver d’autres moyens financiers.

Emploi

Soutien mesuré au Premier ministre, mais mise en cause du vice-Premier ministre PS de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne. La Belgique peine à créer de l’emploi. Le MR a déposé des mesures, son président attend celle du gouvernement fédéral : "aujourd’hui ce qui m’inquiète, c’est une chose, c’est qu’on a un ministre de l’emploi qui devient le ministre du chômage ! Parce que lui aussi a signé les 80% du taux d’emploi mais je n’ai toujours pas entendu une seule proposition dans son chef pour augmenter le taux d’emploi." Et d’épingler le partenaire socialiste : "c’est un constat : le PS a dit qu’il rejetait nos propositions pour augmenter le taux d’emploi, je l’accepte. Mais alors qu’ils en proposent d’autres. Ils ne proposent rien !"

Fiscalité

"La réforme fiscale ne se fera que s’il y a une baisse d’impôt", martèle Georges-Louis Bouchez, ce qui permettra de créer de l’emploi et de créer de la richesse. "On fait partie des trois Européens, donc au monde, avec le plus haut taux d’impôt."

On y revient : "l’état doit augmenter ses recettes par l’augmentation du taux d’activité."

Wallonie

Dans l’affaire qui secoue le Parlement de Wallonie, le président du MR défend les siens et singulièrement celles qui siégeaient au sein du bureau, comme Jacqueline Galant : "elle a dénoncé à chaque moment l’augmentation des coûts, demandé ce qui va être fait pour la maîtrise de ces coûts. […] Il y a des présidents dont le seul boulot est de contrôler les dépenses."

Georges-Louis Bouchez n’a pas exclu formellement de renommer Jacqueline Galant dans le prochain bureau du Parlement.

Quant au greffier, "il doit partir avec effet immédiat" et sur le fait que ce greffier ait été auparavant président MR du CPAS de Wavre, "ce greffier n’est pas en place par la volonté du MR mais parce qu’il a réussi un examen. Il est là pour ses compétences."

Nucléaire

On le sait, le gouvernement fédéral est toujours en négociation avec Engie pour la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 au-delà de 2025 : "j’espère un résultat avant le 31 décembre. Si nous n’avons pas de décision, nous aurons un problème politique majeur !"