Jeudi en Prime : François De Smet (DéFI) propose un bouclier social à 1500 euros

La question de l’indexation automatique des salaires alimente actuellement les débats. Entre ceux qui sont pour, ceux qui voudraient freiner ce mécanisme d’indexation au nom de la compétitivité des entreprises, pour DéFI "il faut garder le mécanisme d’indexation". "Je me demande même si on ne doit pas intégrer un peu plus l’énergie, l’électricité et le gaz", s’interroge François De Smet. Ces biens "sont dans l’index, mais de manière très marginale". "Ce serait peut-être juste, au fur et à mesure que ces énergies commencent à coûter tellement cher, qu’elles soient davantage intégrées dans l’index", estime le président de DéFI, pour que "le panier de la ménagère […] corresponde à la réalité".

Mais, ajoute François De Smet, "il faut aussi régler la compétitivité des entreprises", "trouver un moyen d’améliorer la compétitivité des entreprises sans toucher à l’index".