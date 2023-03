Jeudi en Prime : Franchiser les magasins Delhaize, une "régression" pour le Setca, "l'avenir" pour l'UCM

Première à répondre à cette question, Myriam Delmée, du Setca qualifie cette décision de "régression sociale". Pour elle, Delhaize "déverse son passif social dans d’autres entreprises, en l’espèce des indépendants". "Quoi qu’on en dise, tous les emplois ne vont pas passer chez les franchisés", estime-t-elle. Et pour les employés qui iront travailler pour un franchisé, "c’est un nouveau monde qui s’ouvrira", affirme la syndicaliste. "Après le passage sous franchise, on aura nécessairement des régressions dans les conditions d’emploi", ajoute-t-elle, faisant référence au fait qu’après six mois, le franchisé pourra dénoncer les conventions d’entreprise. "Or, chez Delhaize, elles sont nombreuses", explique Myriam Delmée qui ne croit pas les discours tels que "ne vous inquiétez pas, tout le monde va pouvoir passer chez les franchisés et rien ne changera".

En face Pierre-Frédéric Nyst, Président de l’UCM, parle de "procès d’intention". Il rappelle le "choix qui a été posé par Delhaize" qui, dans un contexte de "marché tendu" veut "faire appel à ceux qui connaissent le mieux le métier". "Et aujourd’hui, les résultats sont là, ils sont du côté des franchisés", ajoute Pierre-Frédéric Nyst.

Pour lui, "la société a évolué". "Il y a des gens qui demandent que les magasins soient ouverts le dimanche. Il y a des travailleurs qui demandent à travailler le dimanche, c’est une réalité", oppose le patron de l’UCM à la Présidente du Setca.

Pour Pierre-Frédéric Nyst, "on doit s’interroger et revoir le modèle, ce qui est difficile". "On doit vivre avec notre temps", ajoute-t-il.