Jeudi en Prime : Alexia Bertrand, secrétaire d’Etat au Budget, trouve "insuffisant" le projet de réforme des pensions

Pour Alexia Bertrand, réformer en matière de pensions ne signifie pas "toucher à l’âge légal de la pension", mais "essayer de rapprocher le plus possible l’âge effectif de départ à la pension de l’âge légal".

Les périodes assimilées sont clairement dans le viseur de la secrétaire d’Etat. "Cela veut dire que quand vous chômez, c’est assimilé à des périodes de travail pour votre pension", rappelle Alexia Bertrand. "Cela veut dire que vous pouvez avoir des situations où des personnes qui n’ont quasiment jamais travaillé vont prendre leur pension et vont parfois même se trouver dans des situations quasi équivalentes à des personnes qui ont travaillé pendant 30 ans", explique-t-elle. Dès lors, elle préconise d’augmenter "le nombre de jours de travail effectifs pour accéder à la pension" pour "faire en sorte qu’il y ait plus de droits de pensions pour ceux qui travaillent".

Pour ceux qui n’auraient pas assez travaillé, par exemple parce qu’ils ont connu du chômage, il y aurait la pension minimum. "On a d’ailleurs augmenté le montant de cette pension minimum sous ce gouvernement. On en est fier", souligne Alexia Bertrand.

La secrétaire d’Etat fait aussi référence à l’avis de la Commission européenne qui préconise de faire attention à l’augmentation de la charge des pensions belges si l’on veut que le système reste soutenable.

Dans ce contexte, la réforme des pensions proposée par la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS) est considérée par Alexia Bertrand comme "une base de travail". Le projet de réforme est qualifié "d’insuffisant" par la secrétaire d’Etat au Budget. "Cela ne va pas améliorer les choses que d’environ 0,3% du PIB. Or, ce que nous dit la Commission (européenne, ndlr), c’est qu’on doit être proche de 1,1% du PIB", argumente Alexia Bertrand. "Il va falloir faire plus", ajoute la secrétaire d’Etat. Faire plus, c’est réformer les pensions et le marché du travail.