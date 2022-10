Jeudi en prime : "260.000 ménages wallons ont reçu une mise en demeure pour l'énergie" face-à-face Jean-François Tamellini (FGTB Wallonne) et Olivier de Wasseige (UWE)

Si le climat social est plutôt chaud avec l’annonce d’une grève générale le 9 novembre dans un contexte que certains qualifient "d’insurrectionnel", le débat entre partenaires sociaux a été courtois avec une écoute des deux côtés.

260.000 ménages wallons ont reçu une mise en demeure

D’emblée, Jean-François Tamellini, le secrétaire général de la FGTB wallonne ne cache pas la difficulté de l’heure: " La situation est claire et limpide : en Wallonie on a 260.000 ménages (soit un ménage sur six) qui ont reçu une mise en demeure pour non-paiement de factures énergétiques. Dans ce contexte, on nous dit "que font les syndicats"? Et d’ajouter pour qu’on comprenne la gravité de la situation: "les travailleurs ne luttent plus seulement pour le pouvoir d’achat mais pour le pouvoir de vivre".

Trouver des solutions pour ramener un équilibre

Mais globalement la situation devient difficile pour "90% des ménages wallons pour lesquels il faudra trouver des solutions afin de rétablir un équilibre". Et de mettre en parallèle "les 66 milliards de dividendes distribués" et "les 6 milliards de bénéfices des principales banques en Belgique en 2021" face à ces ménages wallons qui ne parviennent plus à payer leurs factures d’énergies à la fin du mois et qui constatent l’envolée "des prix de produits alimentaires de base", augmentation bien supérieure aux hausses d’index, constate le responsable syndical: "plus 25% pour les produits laitiers, plus 35% pour les pâtes, des produits de base !".

Dégager des marges là où elles existent

Pour la FGTB wallonne, il est indispensable de dégager des marges là où elles existent, "pour rétablir des équilibres" car certains secteurs économiques ont largement profité des opportunités offertes au cours de ces deux dernières années. Mais alors qu’au départ, le projet était d’agir sur les secteurs où il y a de gros profits comme l’énergie, la réponse reçue a été : "pour les salaires, ce sera 0% là aussi. Raison pour laquelle, notre réponse en retour a été de dire, il faut envoyer un électrochoc supplémentaire au gouvernement et au monde patronal pour être entendu". Mais le message indique le syndicaliste c’est : "restaurons des équilibres"