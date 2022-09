Jeudi assez calme, encore frais

Après cette fin de semaine plus calme, la météo reprendra un aspect très automnal samedi avec à la fois le retour du vent et de fortes pluies. On attend des rafales de 50 à 60 km/h. Par contre, les températures resteront dans une belle douceur : 14 à 17°C. Journée en trois temps samedi : fortes pluies au réveil, puis ciel variable en après-midi avec éclaircies et averses puis à nouveau pluie continue en soirée.

Dimanche, à l’arrière de cette zone de pluie, on retrouvera un temps un peu plus calme, maxima de 13 à 16°C et alternance d’éclaircies, de passages nuageux et quelques averses.

Les prévisions confirment le retour d’un temps plus sec et plus lumineux pour le début de la semaine prochaine. 13 à 16°C lundi puis 14 à 18°C mardi. Ce temps sec et doux devrait se prolonger en milieu de semaine prochaine avec une belle douceur à la clé.