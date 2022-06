‘Jeu t’aime’, la campagne Yapaka qui met le jeu à l’honneur s’invite à l’école

Avant de parler des actions ‘Jeu t’aime’, il est peut-être utile de rappeler ce qu’est Yapaka. Il s’agit de la "cellule de coordination de la prévention de la maltraitance de la Fédération Wallonie Bruxelles".

"Notre travail consiste à mettre à disposition des ressources tant vers les professionnels que les familles", explique Laurane Baudelot, coordinatrice de projets chez Yapaka.

Le jeu occupe parfois trop peu de place dans l’esprit des adultes et dans le quotidien des plus jeunes. Comment redonner le goût du jeu, à cette activité gratuite, sans intention pédagogique ? Ça, c’est la question de départ de la campagne ‘Jeu t’aime’. Avec les années, la campagne a pris bien des formes différentes. Il y a les rencontres 'Jeu t’aime' qui se tiennent chaque année lors du dernier week-end de novembre dans les communes partenaires. Il y a aussi des publications, des capsules vidéo et enfin, les récrés ‘Jeu t’aime’.

"C’est vraiment une campagne qui vise à rappeler l’importance du jeu dans le développement de l’enfant. Dans un premier temps la campagne était vraiment menée pour rappeler l’importance du jeu en famille et puis on s’est dit que finalement l’école c’est un super lieu pour rappeler à quel point le jeu c’est important pour l’enfant et essentiel", décrit Laurane.

Et dans les faits, cela se passe assez facilement. Les parents donnent à l’école des objets qu’ils n’utilisent plus et auxquels ils veulent donner une nouvelle vie. Ces objets ne doivent pas avoir de valeur ludique initialement, cela peut être des claviers, des boîtes, des moules à gâteau, des tissus… Pour que la magie opère, il suffit de mettre ces objets dans les mains des enfants !

Le seul inconvénient pour l’école, c’est que les récrés deviennent plus bruyantes, ajoute Chistine Duwelz, directrice de l’établissement, "mais les effets positifs sur les enfants sont tellement nombreux qu’on n’y prête pas attention". Plus de créativité, moins de conflits, plus de contacts sociaux… Si les récrés ‘Jeu t’aime’ont attirés toute votre curiosité, toutes les informations sont sur https://www.yapaka.be/campagne/campagne-jeu-taime.