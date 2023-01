Jeu mobile : Timberman séduira tous les fans de platformer

L’App Store d’Apple regorge de jeux de plateformes, plus ou moins inspirés. Mais les BONS jeux de plateformes sont plutôt rares. Car il ne suffit pas de jolis décors et d’un bouton pour sauter pour faire un jeu réussi. Encore faut-il proposer un level design intéressant, des challenges, et un univers cohérent.

Ça tombe bien, c’est tout ce que propose Timberman : The Big Adventure, le nouveau jeu du studio Digital Melody. Dans ce titre, disponible à la fois sur iOS, Android et Nintendo Switch, vous incarnez un bûcheron (ou son pote l’ours) en guerre contre une multinationale qui souhaite détruire votre foret. Ce bûcheron, on l’a déjà aperçu dans d’autres titres du studio (Timberman, Timberman VR et Timberman VS). Mais il s’agissait alors de titres d’arcades et non pas d’une grande aventure.

Ici, Digital Melody propose un jeu qui rend hommage au genre du plateformer 2D, avec des graphismes 16-Bit soignés et des niveaux variés. Les classiques sont là : vous pouvez attaquer vos ennemis et disposez pour ce faire de plusieurs attaques; et chaque niveau regorge d’objets à collectionner (des pièces, les lettres TIMBER, ou des cages pour animaux à détruire).