Jeu mobile : Stitch, où la rencontre improbable de la broderie et du puzzle

La difficulté du jeu réside dans les tailles des motifs, et dans la disposition de ces chiffres, qui laissent parfois volontairement place à l’erreur (plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles).

À la fois très simple à prendre en main, et terriblement addictif, Stitch est un titre parfait pour des parties rapides (un petit cercle, et le tour est joué en quelques minutes) ou des parties plus longues (les cercles XXL vous demanderont un peu moins d’une heure). De plus, le développeur promet déjà de nouveaux motifs, et chaque semaine, un motif spécial est disponible.

Stitch est disponible dès à présent sur iPhone, iPad et Mac, dans l’abonnement Apple Arcade.