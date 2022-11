Jeu mobile : Isle of Arrows, un “tower defense” au look soigné

L’App Store d’Apple et le Play Store de Google regorgent de Tower Defense, un type de jeu vidéo qui consiste à protéger une base en plaçant des mécanismes de défense (canons, flèches, pièges, etc.) le long d’un chemin parcouru par les ennemis. Et souvent, ces jeux se ressemblent fortement.

Mais parfois, une nouvelle proposition sort des sentiers battus et c’est le cas de Isle of Arrows, un titre qui mélange le genre du Tower Defense avec le jeu de plateau, et s’offre en guise de cerise sur le gâteau un style graphique très réussi.

Dans Isle of Arrows, vous devez toujours protéger une base, mais le placement des pièges tout le long du chemin se fait à partir de cartes tirées au hasard (des tours, des routes supplémentaires, des drapeaux qui agrandissent le terrain de jeu, etc.). Au but principal s’ajoute donc une couche tactique qui corse les niveaux. Et qui, surtout, permet de ne jamais rejouer deux fois la même partie.

Le jeu est également généreux : on compte trois modes (dont un mode campagne, avec des objectifs à atteindre); 4 guildes; plus de 50 types de cartes à découvrir ou encore différents événements qui viennent perturber les parties. Le tout pour un prix unique de 6,99 euros. Il n’y a donc pas de mini-transactions ni d’achats intégrés pour débloquer plus de contenu, ce qui est plutôt rare de nos jours.

Signalons enfin que le jeu est signé par Daniel Lutz, ancien directeur créatif des excellents Hitman Go et Lara Croft Go. Et que Isle of Arrows est également disponible sur Steam (Mac et PC, pour 10,79 euros).