Jeu mobile : Immortality, une plongée fascinante dans une filmographie fictive

Le mystère Marissa Marcel

Immortality, le troisième titre FMV de Sam Barlow, est sans aucun doute son œuvre la plus ambitieuse. Le jeu ne raconte plus une seule histoire, mais bien trois, à travers trois films tournés par Marissa Marcel, mais qui n’ont jamais vu le jour.

Il y’a Ambrosio, tourné en 1968. Minsky, tourné en 1970. Et Two of Everything, tourné en 1999. Mais ces trois œuvres énigmatiques ne sont jamais sorties sur grand écran. Et depuis, Marissa Marcel a disparu des radars. Ce n’est qu’en 2020 que des archives, contenant des scènes, des coulisses et des interviews liées aux trois films ont été découvertes.

À vous de les visionner et de tenter de découvrir ce qui est arrivé à Marissa Marcel. Pour y parvenir, Immortality innove en vous proposant un nouvel outil : un zoom capable de lier un acteur ou un objet à une autre vidéo contenant cet acteur ou cet objet.

Vous passez ainsi d’un film à l’autre, d’une scène à une répétition, d’une dispute à un passage télé, ou encore d’une discussion anodine à un détail très important. Et une fois de plus, il n’y a pas de bon ordre de visionnage ni de marche à suivre.

Le jeu vous donne tous les outils dès son lancement. À vous de vous débrouiller par la suite.