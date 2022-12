Jeu de société : Kluster, le pouvoir des aimants

Notre jeu de société de la semaine est simple, très simple. Et tout ce qu’il vous demande est un peu de dextérité, et de la chance.

Kluster se joue de 1 à 4 joueurs, avec un matériel minimaliste, à savoir une corde, et 24 aimants. Le but du jeu est d’être le premier à se débarrasser de ses aimants en les plaçant tout après tour au centre de la corde. Mais attention, si vous attirez d’autres aimants, ceux-ci retournent dans votre main, et vous passez votre tour.

Évidemment, plus la partie avance, plus il est difficile de placer les aimants sans créer une réaction en chaîne avec les autres aimants déjà placés dans la zone délimitée. Et c’est là que le jeu brille, par sa simplicité et par son côté stratégique.