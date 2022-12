Jeu de société : avec Super Mega Lucky Box, le Bingo redevient cool

Si vous êtes à la recherche d’un jeu simple et terriblement efficace pour vous amuser entre amis ou en famille durant les fêtes, Super Mega Lucky Box coche toutes les cases.

Et ça tombe bien, car cocher des cases est le but du jeu. En effet, Super Mega Lucky Box réinvente le Bingo, avec des numéros que l’on pioche, et des grilles à compléter. Mais c’est la présence de bonus qui fait tout le sel du jeu. Lorsque vous complétez une ligne ou une colonne, vous déclenchez des bonus qui vous permettront de gagner plus de points.