Jeu de rôle au ZEvent 2022 : rencontre avec Lynkus, meneur de jeu !

Peux-tu te présenter au public belge qui ne te connaît peut-être pas ?

Je m’appelle Lynkus et je suis connu pour être le Meneur de Jeu de l’Actual Play "TableQuest" sur Twitch et plus précisément sur la chaîne d’AlphaCast. C’est une aventure jeu de rôle dans un univers que je développe autour de Donjons et Dragons avec une équipe de joueuses et joueurs issus du milieu du streaming français.

J’ai également pu faire plusieurs autres JDR sur d’autres chaînes Twitch et il m’arrive également de streamer sur ma propre chaîne depuis maintenant environ 7 à 8 ans je dirais. Principalement du contenu autour du jeu de rôle que cela soit de la création de contenu utilisable en jeu par d’autres joueurs et MJ ou bien parfois, juste je joue à des jeux vidéo de manière "pépouze" comme j’aime le dire.

Pour ce Zevent 2022, qu’as-tu prévu ? En sachant qu’un JDR durant un Zevent ça peut vite partir dans tous les sens !

Pour ce ZEVENT 2022, j’ai prévu en collaboration avec FibreTigre de faire jouer 2 équipes différentes pour 2 associations différentes.

Je ne peux pas spoil la partie de FibreTigre bien sûr mais de mon côté, la partie va avoir lieu lors d’une réelle mission que Sea Shepherd a pu effectuer en Antarctique afin de sauver des baleines. Les joueuses et joueurs joueront le rôle de bénévoles lors de cette mission. Un système d’événements influençant la partie est prévu en lien avec les donations et via certains paliers.

Quel sera l’histoire, le scénario du JDZ ?

Le scénario s’inspire d’une réelle mission que Sea Shepherd a effectuée en Antarctique afin de sauver des baleines de harponneurs japonais. Concernant les exclusivités, sachez que les donations auront un impact sur la partie via des événements scénaristiques. Vous allez être probablement très surpris des actions qui sont inspirées de fait réels ! [rires]

Ça te fait quoi, justement de savoir que tu vas participer à un ZEvent ?

C’est un immense honneur et je dois dire que c’est un peu émouvant car je suis dans les off des ZEVENTS depuis plusieurs années en tant qu'"homme de l’ombre" ou bien "Michel" [ndlr : les "Michel·les" sont les personnes qui s’assurent du bon déroulement des événements de Zerator]. J’ai aidé à l’installation de matériels pour les streamers sur plusieurs éditions mais également en cuisine avec le "Poca Crew" [ndlr : Poca est le chef cuistot de moult événements de gaming en France] afin de nourrir les personnes sur place. Donc je connais déjà bien l’ambiance des ZEvents mais je dois dire que d’être de l’autre côté, je trouve cela très gratifiant. Surtout quand c’est en "binôme" de MJ avec FibreTigre dont j’adore le travail.

D’où t’est venue la passion du jeu de rôle ?

Ma passion du JDR date de ma période étudiante. Cela fait environ 10 ans que je joue avec un groupe d’amis proches et, d’ailleurs, nous avons une campagne Warhammer qui continue depuis cette période jusqu’à aujourd’hui.

C’est surtout le côté "jeu vidéo/histoire" sans limites ni barrières, sauf celle de l’imagination, qui m’a plu immédiatement. J’adore imaginer et me raconter des histoires depuis tout petit et le JDR est l’outil parfait pour extérioriser tout ça, que cela soit en tant que joueur ou MJ d’ailleurs.

La question à mille balles : tu préfères le JDR classique avec papier et dés, ou bien le JDR numérique ?

Très sincèrement, j’ai toujours préféré le jeu de rôle autour d’une table avec des gens que j’apprécie avec de quoi boire, grignoter, manger pendant la partie. J’adore installer une ambiance dans la pièce avec de la musique, des sons et des images voire des éléments physiques tels que des cartes, des figurines etc.

Mais il faut reconnaître que le JDR numérique a aussi ses avantages comme j’ai pu le vivre pendant le confinement dû au Covid-19. J’ai d’ailleurs un respect immense pour les MJ qui arrivent à gérer des parties sur les VTT (Virtual Tabletop) [ndlr : les tables de jeux virtuelles en ligne] car je trouve que cela demande tellement plus de préparation, surtout technique !