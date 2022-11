Jeu de piste improvisé, joueurs de cartes, comité d'accueil surprise : les coulisses du vol des Diables Rouges

La première partie de l’avion étant réservée aux joueurs, en classe business, nous embarquons au début de la deuxième partie… juste devant le duo composé du sélectionneur national Roberto Martinez et de son adjoint Thierry Henry. Le deuxième nommé étant posté côté fenêtre. Nous échangeons un regard, un sourire et une poignée de mains avec le premier cité. Les employés (environ 25 personnes) de la Fédération belge de football sont également logés dans le deuxième espace, le troisième étant dévolu aux journalistes et consultants.

12H12. L’embarquement terminé, place au décollage. Non sans avoir reçu les consignes de sécurité au travers d’un clip musical original diffusé dans les écrans et réalisé par le groupe belge Hooverphonic. Impossible naturellement d’échanger quelques mots avec les Diables Rouges. Tandis que Kevin De Bruyne et Eden Hazard, affublé de lunettes de soleil, effectuent successivement un bref passage auprès des membres du staff, Yannick Carrasco déambule lui en claquettes-chaussettes.

Thibaut Courtois et Amadou Onana ont, de leur côté, opté pour l’option ‘musique dans les oreilles’. Pour les assidus des jeux de cartes, comme Hans Vanaken, Jan Vertonghen ou Dries Mertens, il est l’heure d’assouvir une autre de leurs passions. On aperçoit aussi Romelu Lukaku, en discussion avec Thierry Henry.

Après le repas, une goulash accompagnée de purée, de petits pois et carottes, ponctuée d’une mousse au chocolat, les rideaux de l’espace réservé aux Diables Rouges sont tirés. Une petite sieste se profile pour eux lors de cette deuxième partie de vol.