Jette va se doter d’un nouveau parc après accord avec la SNCB

Le conseil communal de Jette a approuvé mercredi soir la convention d’emphytéose conclue entre la commune et la SNCB en vue du futur parc du contrat de quartier Magritte, indique jeudi la commune bruxelloise dans un communiqué.

La création d’un parc sur cette friche d’envergure située entre le chemin de fer et le site de logements sociaux Esseghem figurait au programme depuis les prémisses du contrat de quartier Magritte, rappelle la commune. Ce contrat a pour ambition de désenclaver ce quartier très dense et de lui offrir, selon la commune, une bouffée d’oxygène mais aussi de le relier à la fois au boulevard De Smet de Naeyer et au nouveau site de logements Hippodrome situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Le nouveau parc permettra, en outre, d’accroître la biodiversité en ville et d’avancer sur les objectifs que la commune se fixe en matière d’adaptation au changement climatique "puisqu’il apportera de la fraîcheur et permettra de lutter contre les inondations." "Il s’agit également d’une bonne nouvelle pour la mobilité douce puisqu’une nouvelle piste cyclo piétonne y verra le jour et permettra de relier facilement le quartier Bockstael à la gare de Jette", se réjouit encore la commune même s’il faudra encore un peu de patience avant de profiter des premiers aménagements.