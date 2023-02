Jette : une large majorité de la population est contre le Plan de circulation Lecharlier

Une large majorité de la population locale concernée par le plan de circulation "Lecharlier", du nom d’un des principaux axes du périmètre, s’est exprimée contre celui-ci, a indiqué mardi la commune de Jette (Nord de Bruxelles).

La mise en place de ce plan de circulation, dans le contexte du programme régional Good Move avait suscité des remous à l’échelle locale durant l’automne dernier.

Un sondage pour objectiver les avis sur le plan

En décembre, Jette a mené une enquête auprès des riverains, commerçants et usagers du quartier. Les résultats de ce sondage, ainsi que les données de trafic observées avant, pendant et après le test, ont été présentés au collège des bourgmestres et échevins mardi matin. La consultation populaire a été réalisée auprès des usagers du périmètre mais aussi des rues connexes. 7711 riverains ont été sollicités personnellement via un courrier, 1075 enquêtes ont été envoyées aux entreprises et tous les parents et personnels des écoles et crèches du quartier ont été avertis. Les personnes sondées pouvaient par ailleurs répondre en ligne. Respectivement 1260 habitants, 61 entreprises et 131 écoles et crèches ont produit autant de réponses valides. Selon la commune, ces chiffres tiennent compte d’une vérification systématique de l’identité.

En grande majorité contre le plan de mobilité

74,6% des habitants ont voté contre, 20,1% pour et 5,3% sont sans avis. Les réponses aux questions sur les filtres modaux et sens uniques dévoilent des résultats défavorables comparables. 67% des commerçants répondants ont pointé une incidence négative du plan sur leur chiffre d’affaires. Les données de trafic indiquent une diminution du trafic dans une majorité significative des voiries au sein du périmètre, tandis qu’une augmentation est constatée sur quelques autres axes. La fluidité des voiries en périphérie du quartier s’est régularisée. La plupart des personnes sondées estiment toutefois que la circulation s’est détériorée.

Pour la suite, le collège souhaite peaufiner les analyses "mais tiendra assurément compte de ces résultats pour l’avenir du quartier. Si les filtres et les sens uniques sont rejetés, le quartier doit de toute évidence faire l’objet de réaménagements et de sécurisation. Néanmoins, cela se fera sur base d’un véritable processus citoyen et d’une dynamique participative avec les écoles et les commerçants". « On prendra le temps de la concertation » a conclu la bourgmestre, Claire Vandevivere, citée dans un communiqué.