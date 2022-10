Jette: le plan de circulation mis sur pause

La commune a décidé, en conséquence, de ne pas mettre en œuvre les deux prochaines phases du plan de circulation au stade actuel. Les filtres de circulation organisés à la place Amnesty International et au carrefour Longtin-Morantin seront retirés en novembre. Une première évaluation et une enquête auprès des habitants, commerçants et usagers du quartier Lecharlier suivront ensuite en décembre, plus tôt que prévu.

Une décision sera alors prise au début de 2023 pour savoir si les remaniements existants seront modifiés, voire supprimés.

Cette démarche n'est pas du goût des échevins écologistes Nathalie de Swaef (Mobilité) et Bernard Van Nuffel (Premier échevin). "Lorsque l'on mène un projet, il faut se donner le temps de l'évaluer sérieusement, pour savoir ce qui marche, et ce qui ne marche pas... Nous voulons des quartiers où les enfants peuvent circuler en sécurité, et où chaque personne peut circuler librement quel que soit son mode de déplacement...Chaque rue reste accessible en voiture, tout en permettant à celles et ceux qui ne sont pas dans une auto de se déplacer aussi", a commenté Nathalie de Swaef, disant avoir reçu des signaux encourageants sur les effets positifs pour le quartier quelques semaines après le lancement de la première phase du plan.