Jette : le bien beau box à bicyclettes de Mme Dierickx

Mme Dierickx habite rue Vandervleet, à Jette. Mais surtout, Mme Dierickx a bien de la chance : son administration communale a décidé que ce serait pile-poil devant chez elle que serait érigé un box à vélos. Certes, de la fenêtre de son salon, elle ne verra plus que cet édicule grisâtre. Mais elle aura le bonheur de pouvoir y ranger, chaque soir, son fidèle destrier à deux roues, bien à l’abri du vol. Sauf que Mme Dierickx a 95 ans. Qu’elle ne fait plus de vélo depuis longtemps. Et qu’elle n’a certainement jamais demandé qu’on installe quoi que ce soit devant chez elle.

Ce n’est pourtant pas elle qui a lancé la pétition demandant que ce box soit installé ailleurs. C’est Guy, le voisin de deux maisons plus loin. Il craint que la boîte à bicyclettes ne fonctionne comme un aimant à dépôts clandestins. Il regrette également qu’elle entraîne l’élimination de deux places de parking pour voitures. Or, le soir, le stationnement est compliqué et il n’est pas rare de devoir tourner longtemps dans le quartier pour enfin parvenir à ranger son automobile.

Et ne venez pas lui parler du syndrome NIMBY, vous savez "Not In My BackYard", pas derrière chez moi, ce phénomène qui fait que n’importe quel habitant ne demande pas mieux que de voir de nouvelles installations, mais jamais près de chez lui : "Non, nous ne sommes pas contre les boxes à vélo. D’ailleurs, il y en a deux en bas de la rue et encore deux autres un peu plus loin. Nous aurions juste aimé être consultés. Et que la nouvelle boîte soit installée dans un endroit où elle ne gêne personne."

Sa pétition a connu un succès foudroyant : en deux jours, elle a obtenu 70 signatures. Pas mal pour une rue qui ne doit pas dépasser 100 mètres de long. Elle a été envoyée à la commune. Qui reste sur ses positions.

L’échevine de la Mobilité, Nathalie De Swaef (Groen) explique qu’il est impossible de consulter la population pour chaque petit aménagement, et que la décision a été prise par l’ensemble du Collège des Bourgmestres et Echevins. Elle ajoute que toute la rue est consacrée au parking automobile et que, si on veut encourager l’usage du vélo, le rendre plus agréable et lutter contre le fléau du vol, ces boxes sont indispensables.

En même temps, elle se rend bien compte qu’il est impossible de satisfaire les quelque 300 Jettois qui attendent parfois jusqu’à un an pour obtenir une place pour abriter leur petite reine dans une de ces boîtes : "Nous envisageons de créer des abris plus grands, qui pourraient accueillir jusqu’à 20 vélos. Nous pensons à les mettre, par exemple, dans des bâtiments à rénover."

En attendant, Mme Dierickx se demande toujours quand son bout de rue sera transformé en garage à bicyclette.